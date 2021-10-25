تامر عشرى يستأنف تصوير الغرفة 207

يستأنف المخرج تامر عشرى تصوير مسلسل الغرفة 207 خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك بعد ان حصل فريق العمل على راحة لمدة 10 أيام.

حيث كان فريق العمل قد انتهى من تصوير عدد من المشاهد خلال الفترة الماضية ، قبل ان يتوقفوا لسفر مخرج العمل تامر العشرى للمشاركة كعضو لجنة تحكيم فى مسابقة الأفلام القصيرة لمهرجان الجونة السينمائى.

وكان تعاقد الفنان محمد فراج على بطولة مسلسل “الغرفة ٢٠٧” عن قصة الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق.

مسلسل الغرفة 207 من إخراج تامر عشري، سيناريو وحوار تامر إبراهيم.

يتكون مسلسل الغرفة 207 من ١٠ حلقات وتدور قصته فى إطار رعب وغموض ،ويتم عرض المسلسل عبر إحدى المنصات الالكترونية ، ويقوم بطولته كل من ريهام عبد الغفور ومحمد فراج .

وكان قد حصد فيلم "ماتعلاش عن الحاجب" للمخرج تامر عشري على جائزتين في ختام بانوراما سينما المغرب والشرق الأوسط في باريس، جائزة الجمهور لأفضل فيلم روائي قصير وجائزة الطلبة من مدرسة الليسيه سوچيج.

الفيلم بطولة أسماء أبو اليزيد، ومريم الخشت وعلي الطيب وأحمد عثمان وسيناريو هيثم دبور وإنتاج صفي الدين محمود ومصطفى صلاح.

يذكر أن فيلم "ماتعلاش عن الحاجب" قد حصل من قبل على جايزة أفضل فيلم روائي قصير عربي في مهرجان الجونة وجايزة أفضل ممثلة لأسماء أبو اليزيد من مهرجان إيليا للأفلام القصيرة في القدس