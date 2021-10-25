نستعرض أسعار الفاكهة فى سوق العبور اليوم

شهدت أسعار الفاكهة في سوق العبور، اليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021، حالة من الثبات والاستقرار في الأسعار.
حيث يتراوح سعر البرتقال الصيفي من 4 إلى 7 جنيه وبلغ سعر الجريب فروت ما بين 4 إلى 6 جنيهات، وسعر الكنتالوب 4 الى 8 جنيه للكيلو و التين البرشومي 7 إلى 13 جنيهات للكيلو وسجل العنب البناتى أصفر من 6 إلى 9 جنيهات وعنب بناتي أحمر 6 إلى 9 جنيهات وثبت سعر كيلو مانجو عويس ما بين سعر 19 الى 25 جنيه مانجو زيديه 17 الى 21 جنيه و ترواح سعر التفاح المصري بين 12 إلى 18 جنيهًا، وعنب أسود ما بين 12 إلى 18 جنيهًا، وبطيخ (4 : 6 كيلو) بين 14 إلى 21 جنيها، وسجل البلح الزغلول ما بين 4 إلى 7 جنيه للكيلو وسجل سعر كيلو البلح الرملي ما بين 6 الى 9 جنيهات للكيلو وبلح بارحي 15الى 25جنيه للكيلو.
كما استقر سعر الكمثرى خشابى 10 إلى 20 جنيها والكمثرى ثلاجة 17 إلى 21 جنيها و الجوافة 3 إلى 6 جنيهات للكيلو.
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