نجلاء بدر تهنئ الفرعون المصري محمد صلاح

هنأت الفنانة نجلاء بدر، محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني، وفريق ليفربول، بعد تألقه في مباراة أمس أمام مانشيستر يونايتيد، واحرازه 3 أهداف. وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: “مبروووك علينا وجودك ????????????????????”.

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