نقل فنان ومخرج للمستشفى بعد سقوط قطعة ديكور عليهما أثناء التصوير (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الفنان محسن منصور، تعرضه لإصابة في قدمه، أثناء تصوير عمل جديد يقوم به الاَن، مما استدعى دخوله المستشفى لإجراء فحوصات طبية.

ونشر محسن منصور على حسابه الشخصي بـ فيسبوك، صورًا له أثناء إجراء فحوصات على قدمه، وعلق عليها قائلًا: الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، كله خير من الله، أثناء التصوير اليوم، ووقوع قطعة الديكور على رجلي وأيضًا إصابة مخرج العمل، دعواتكم لينا بالشفاء، الألم فظيع، يا رب اشف كل مريض.

الفنان محسن منصور يشارك في مسلسل أنا وهي، بطولة الفنانة هنا الزاهد والمقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.

ويجسد محسن منصور خلال أحداث مسلسل أنا وهي شخصية رجل صاحب ملهى ليلي.

مسلسل أنا وهي تأليف مصطفى حمدي، وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة الفنان أحمد حاتم، والفنانة هنا الزاهد، والفنان أشرف عبد الباقي، والفنانة ميرهان حسين، والفنانة عارفة عبد الرسول.

مسلسل أنا وهي تدور أحداثه حول شخصين يعانيان من مرض نفسي ويترددان على عيادة طبيب نفسي، والذي يجسد شخصيته الفنان أشرف عبد الباقي، ويتعرفان على بعض ومن هنا تبدأ قصة حبهما.