شيرين رضا عن قبلتها لـ خالد النبوي في “قمر 14”: “بالنسبالي عادي بس أعرف مكانها وسببها” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - ردت الفنانة شيرين رضا على جدل قبلتها مع الفنان خالد النبوي ضمن أحداث فيلم “قمر 14” الذي عرض مؤخرا بمهرجان الجونة السينمائي لأول مرة.

وخلال لقائها مع برنامج MBC Trending، قالت شيرين رضا إن كل شيء له وظيفة في الفيلم مثل الملابس والحوار وحتى الاكسسوارات وأن القبلة نابعة من مشاعر إنسانية موجودة بين البشر.

وأوضحت شيرين رضا أن النفور من الأشياء المقحمة في السينما مؤخرا جعلنا لا نقدم المشاعر الإنسانية العادية مضيفة “الناس وحشها تشوف حاجة في مكانها متبقاش مقحمة عشان نبان صيع.. البوسة بالنسبة ليا عادي بس أعرف فين مكانها وإيه سببها وبعدين نقرر ضرورية ولا لأ”.

فيلم “قمر 14” يضم نخبة من النجوم من بينهم خالد النبوي، شيرين رضا، ياسمين رئيس، غادة عادل، خالد أنور وغيرهم نخبة من الفنانين. الفيلم من إخراج هادي الباجوري

تدور أحداث الفيلم حول 5 حكايات منفصلة تدور كل منهم حول قصص الحب والعلاقات العاطفية.

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