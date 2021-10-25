بوسي شلبي عن معاناتها بعد وفاة زوجها: “الوحدة كانت ممكن تجنني ورميت نفسي في حضن الشغل” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - روت الإعلامية بوسي شلبي معاناتها بعد مرور سنوات من وفاة زوجها الفنان محمود عبد العزيز.

وخلال لقائها مع برنامج “إم بي سي تريندينج”، قالت بوسي شلبي “أنا لحظة وفاة محمود عبد العزيز خرجت برة الدنيا وروحي طلعت معاه ومبقتش أحس أحاسيس الناس اللي جوة الدنيا.. مبقتش أفرح ولا أزعل أنا في حتة تانية معاه مش على الأرض”.

وتابعت بوسي بأن من يراها على السجادة الحمراء بكامل أناقتها يظن أنها سعيدة ولكن على العكس تماما فهي تشعر بالوحدة عندما تعود لمنزلها لأنها تعيش بمفردها مضيفة “ممكن أتجنن وأنا ست عندي طاقة علشان كدا رميت نفسي في حضن الشغل.. في ناس إيمانها ضعيف بتلجأ للمخدرات والحبوب المهدئة لكن أنا إيماني قوي وشخصيتي قوية”.

وأشارت بوسي إلى أنها تشعر جيدا بما تمر به الفنانة إيمي سمير غانم التي لم تستطع تخطي وفاة والديها حتى الآن ونصحتها بأن تتجه للعمل مثلها.

من ناحية أخرى قالت بوسي شلبي بأنها تفضل التواجد على السجادة الحمراء في المهرجانات على أن يكون لديها البرنامج الخاص بها فهي ترى نفسها مميزة فيما تفعله لافتة إلى أنها تفضل برنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب.

وأكدت بوسي شلبي أنها لا تنزعج مطلقا من التعليقات السلبية التي تتلقاها من قبل الجمهور مشيرة إلى أنها أصبحت لا تشعر بالمشاعر الإنسانية العادية.

جدير بالذكر أن الإعلامية بوسي شلبي قد تعرضت للإنتقادات مؤخرا بعد لقائها مع أبطال فيلم “يش” الفائز بجائزة مهرجان الجونة السينمائي.

حيث إنها أثناء اللقاء وبحضور الأبطال عبرت شلبي عن رأيها في الفيلم ولكن لم تتحدث عن فنياته أو إثارته للجدل في الأيام القليلة الماضية أو عن حصوله على جائزة النقاد من مهرجان “كان السينمائي الدولي” بل تحدثت عن مصير الأبطال الذي تغير بعد عرض الفيلم فقالت جملتها التي رددها الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي “أنا بقول عمر غير مصير ناس في الفيلم دة وفتح باب رزق لعيلة من المنيا مكنتش تقدر توصل للمكان اللي احنا فيه”، حملت الجملة وطريقة التعبير عنها معاني عنصرية وتعالي على ابطال الفيلم، كما رأى البعض في جملتها تحقير لابطال الفيلم واستعلاء عليهم.

كما وصف البعض تلك الجملة بأنها تحمل معاني عنصرية ووصفوا صاحبتها بالكبر وعدم المهنية، كما شن الفنانون هجومًا عليها عبر حساباتهم الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي ومن بينهم من ذكر مواقف شخصية له مع بوسي شلبي.

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