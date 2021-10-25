محمد رمضان يطرح اليوم كليب ”جو البنات” على يوتيوب

شارك الفنان محمد رمضان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، الرابط الخاص بكليب اغنيته الجديدة “جو البنات”. وشوق جمهوره للكليب وتفاعل معه عدد كبير عبر السوشيال ميديا، ونال عدد كبير من التعليقات الايجابية. يحيى الفنان محمد رمضان حفلا غنائيا جديدا بفاميلى بارك 5 نوفمبر من الشهر المقبل . وكشف رمضان عن تفاصيل الحفل عبر خاصية ستورى بحسابه بموقع انستجرام معلقا :" أقوى حفلة فى القاهرة". كشف الفنان محمد رمضان عن موعد طرح فيديو كليب اغنيته الجديدة “جو البنات” والتى قدمها فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى ونشر محمد رمضان مقطع فيديو من كليبه الجديد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وعلق قائلا : "بإذن الله كليب جو البنات يوم الإثنين ٢٥ أكتوبر الساعة ١١ بتوقيت دبي. ثقة في الله نجاح."

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