دينا الشربيني تروج لـ دويتو ”فلتت مني” بعد تخطيه المليون مشاهدة

روجت الفنانة دينا الشربيني ، للدويتو الذي يجمعها بالفنان حسن أبو الروس، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وحقق الدويتو مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية على يوتيوب.

وحقق دويتو "فلتت منى" لكل من حسن أبو الروس دينا الشربينى، نجاحًا كبيرا فور طرحه عبر يوتيوب ، وتصدر تريند قائمة الأكثر مشاهدة خلال يوم واحد، بالإضافة إلى اقترابه من مليون مشاهدة خلال يومين من طرحه.

وسيطرت أجواء نجاح كليب "فلتت منى" على فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة حيث شارك كلا من الفنانة هنا شيحة وشقيقتها رشا الفنانة دينا الشربينى بالرقص والغناء على أنغام الأغنية أثناء وجودهم على الريد كاربت.

أغنية "فلتت منى" دخلت بها الفنانة دينا الشربيني عالم الغناء لأول مرة من كلمات حسن أبو الروس، وألحان وتوزيع ديزل وإخراج على أبو طالب.

وتم تصويرها وسط البحر فى مدينة الجونة، وقدم أبو الروس لون غنائى أطلق عليه "ديسكو شعبى" واستطاع لفت الانتباه له منذ لحظة وصوله إلى مهرجان الجونة السينمائى برفقة دينا الشربينى، حيث وصل المهرجان على متن سيارة مفتوحة، وأنغام الموسيقى، وظهرت دينا الشربينى فى الفيديو وهى تستند على باب السيارة، بينما ترقص على أنغام الموسيق