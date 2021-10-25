جومانا مراد تتألق في احدث ظهور لها

حرصت الفنانة جومانا مراد علي مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورًا جديدة.

وظهرت جومانا مراد، بإطلالة أنيقة ، و رفعت شعرها بطريقه مميزة، وهو ما يتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأبرزت جومانا مراد ملامحها ببعض اللمسات الجذابة من المكياج؛ حيث اختارت أن تبرز جمال عينيها بالكحل الأسود مع اختيار اللون البينك للشفاه.