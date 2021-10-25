حرصت الفنانة جومانا مراد علي مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورًا جديدة.
وظهرت جومانا مراد، بإطلالة أنيقة ، و رفعت شعرها بطريقه مميزة، وهو ما يتناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وأبرزت جومانا مراد ملامحها ببعض اللمسات الجذابة من المكياج؛ حيث اختارت أن تبرز جمال عينيها بالكحل الأسود مع اختيار اللون البينك للشفاه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جومانا مراد تتألق في احدث ظهور لها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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