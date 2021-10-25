عمر كمال يستعرض سيارتين من الطراز الكلاسيكي عبر الانستجرام

نشر الفنان عمر كمال ، صور جديدة من حديقة واسعة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. واستعرض سيارتين من الطراز الكلاسيكي، وعلق: “صباح الجمال عليكم ❤️”.

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