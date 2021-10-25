ابنتا أنجلينا جولي تخطفان الأنظار في عرض أحدث أفلام والدتهما بمهرجان روما (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - خطفت النجمة الأمريكية أنجلينا جولي الأنظار بفستان فضي لامع طويل أثناء حضورها، العرض الأول لفيلمها الجديد “The Eternals “، وذلك مساء أمس الأحد، ضمن فعاليات الدورة الـ16 لمهرجان روما السينمائي.

ورافق النجمة الشهيرة ابنتاها شيلوة -15 عاما، وزهارا – 16 عاما، وقد تم استقبالها بحفاوة بالغة هي وابنتيها من قبل المصورين على السجادة الحمراء المرصعة بالنجوم.

واختارت أنجلينا، البالغة من العمر 46 عاًما، فستاًنا فّضًيا من تصميم دار أزياء “فيرساتشي” بتفاصيل ممّيزة دون حمالات، والذي قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إنه خطف الأنظار في المهرجان.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفستان الضيق عند خصرها أبرز جسد جولي الرائع، فيما ارتدت إكسسوارات مطابقة له بما فيها أقراط أذن وخواتم فضية.

لفتت الصحيفة إلى أن الابنتين بدتا رائعتين في ملابسهما؛ إذ اختارت زهارا ثوًبا أبيض مستوحى من العصر اليوناني، بينما اختارت شيلوة فستاًنا أسود بطول الركبة مع قمصان عالية صفراء مطبوعة على شكل حيوان.

وحضر المهرجان أيضا كيت هارينجتون 34 عاًما – الذي يلعب دور Whitman Dane في الفيلم مع جولي والذي ارتدى بدلة سوداء مزدوجة الصدر.

وفي تصريحات قبل سنوات، قال الممثل براد بيت طليق جولي، إنه فخور جدا بابنته شيلوة، وذلك خلال احتفالها بعيد ميلادها الرابع عشر، فيما قال مصدر مقرب، إن بيت يحب شيلوة “لأنها تظل دائما وفية لنفسها وهي جيدة جًدا مع إخوتها وأخواتها”.

بدورها تحدثت جولي عن حب شيلوة لملابس الذكور قائلة إن ابنتها تعتبر نفسها “واحدة من إخوتها وليس أخواتها”، مضيفة “إنها دوما أرادت أن تكون فتي لذلك كان علينا قص شعرها.. تحب كثيرا أن ترتدي ثياب الأولاد وهي تعتقد أنها واحدة من أشقائها.. إن لها أسلوًبا فهي تحب أيضا ارتداء الملابس الرياضية والبدلات العادية”.

وكشفت جولي أنه في عام 2008 ،طلبت شيلوه أن يتم تسميتها والتعامل معها على أنها “جون” وذلك منذ أن كانت في الثانية من عمرها.

كما أكد ذلك بيت في مقابلة مع أوبرا ونفري بقوله: “إنها دائما أرادت أن ندعوها جون أو بيتر.. لذلك قررت أن أدعوها جون”.