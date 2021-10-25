حكاية جزيرة الشيطان .. كسر قدم ليلى علوى يضع الزعيم عادل إمام في ورطة والسيناريو تعرض للسرقة | شاهد الفيديو 

الرياض - محمد الاطلسي - في العام 1990 قدم الزعيم عادل إمام مع النجمة يسرا فيلم جزيرة الشيطان الذي تدور أحداثه حول الشواف الذي يسلم جارته فاطمة خريطة توضيحية للسفينة الغارقة عند جزيرة الشيطان بالغردقة، المخبأ بها صناديق الذهب.

واستعاد مدير التصوير الكبير سعيد شيمي، بعض كواليس فيلم «جزيرة الشيطان» الذي قام ببطولته الفنان عادل إمام مع يسرا بعد 30 عامًا بعد 30 عامًا على عرضه في 1990.

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وقال سعيد شيمي في حوار سابق مع قناة «ريفيو توثيقي» على «يوتيوب» إن الفنانة ليلى علوي كانت هي المرشحة لبطولة الفيلم أمام عادل إمام قبل يسرا إلا أنها تعرضت لكسر في قدمها قبل التصوير وهو ما دعاها للاعتذار عن العمل.

وأوضح أن الفيلم ليس مقتبسًا من أي فيلم أجنبي، حيث جاءت فكرة تنفيذه بعد نجاح فيلم «جحيم تحت الماء» والذي كان أول فيلم يتم تصويره تحت الماء، لذا قرر إنتاج هذا الفيلم مع المخرج نادر جلال، وأرسلا سيناريو الفيلم للفنان سمير صبري الذي أنتج جحيم تحت الماء، مشيرًا إلى أن سمير صبري تأخر في الرد عليهم فأرسلا النص للفنان عادل إمام الذي وافق، وتم إنتاج الفيلم، قبل أن يظهر سمير صبري وينتج فيلمه «جحيم تحت الماء 2».

وقالت الفنانة نهى العمروسي التي قامت بدور «حميدو» في الفيلم، إن الفنانة سماح أنور كان مرشحة للدور قبلها، لكن الزعيم هو من طلبها لعمل الدور، موضحة أن شخصية «حميدو» كان من المفترض أنها كانت معجبة بعادل إمام في الفيلم، لكن هذا الخط تم حذفه بسبب مدة الفيلم.

فيلم «جزيرة الشيطان»، إنتاج 1990، من بطولة عادل إمام ويسرا وأحمد راتب وحاتم ذو الفقار ومن إخراج نادر جلال.