رجاء حسين تهاجم مهرجان الجونة: “فاشل وما تفعله النجمات يسيء لمصر وللسينما المصرية”

ابو ظبي - احمد الجزار - أعربت الفنانة رجاء حسين، عن استيائها الكبير مما يحدث في مهرجان الجونة السينمائي الدولي، مشيرةً إلى أن هذا المهرجان يسيء إلى مصر والسينما المصرية، بسبب ظهور بعض الفنانات بفساتين جريئة، مؤكدة أنها ترفض هذا المهرجان، وتراه فاشلًا من وجهة نظرها.

وكشفت رجاء حسين عن رأيها في مهرجان الجونة، قائلة: مرفوض شكلًا وموضوعًا.. اللي بيحصل على الريد كاربت ليس له علاقة بالسينما، وشايفة أن مهرجان الجونة فاشل، ويوم ما قدّم فيلم، قدمه ضد مصر، واللي يسيء لمصر ينضرب بالجزمة.. وكل واحد حر في رأيه، وذلك وفقًا لـ “القاهرة 24”.

وعن مقارنة مهرجان الجونة، بالقاهرة السينمائي، قالت: القاهرة مبيبقاش بالصورة المفزعة اللي بنشوفها في الجونة.. في القاهرة بيبلسوا سواريهات بس مُحتشمة.

وتابعت رجاء حسين: أنا ست شرقية وفي دولة مسلمة، ودي مش أخلاقياتنا ولا تربيتنا، هما يسيئوا للمهنة، وللناس المحترمة، وأنا رافضة المهرجان.

واختتمت رجاء حسين، قائلة: الفن تنوير وثقافة، وهما عايزين العقيدة والبلد تقع وهذا مقصود، وتغييب العقل شيء في منتهى الخطورة، مش كل حاجة الفلوس إني اطلع عريانة.. هما أحرار، لكن أنا كمان حرة ومن حقي أرفض المهرجان.