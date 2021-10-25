محمد سعد يعيد شخصية اللمبي في مسرحية بعنوان “اللمبي في الجاهلية” والعرض في نوفمبر

ابو ظبي - احمد الجزار - رغم المطالبات المستمرة من جمهوره بالابتعاد عن الشخصيات التي سبق وقدمها، إلا أن الفنان محمد سعد يستعد لإعادة تقديم شخصية اللمبي إحدى الشخصيات التي قدمها في السينما والتي تعد “وش السعد” عليه، على المسرحية، في عمل جديد بعنوان “اللمبي في الجاهلية”.

وبدأ سعد منذ أيام جلسات العمل الخاصة بالمسرح على مسرح مدينة نصر.

وسيشاركه بطولة المسرحية كل من ويزو وطاهر أبو ليلة وحسن عبد الفتاح ومنير مكرم، وإخراج تامر كرم.

ومن المقرر أن تنطلق عروض المسرحية في نوفمبر المقبل.

كان المخرج كريم السبكى قد أعلن عن عودة النجم محمد سعد للسينما بعد غياب بفيلم جديد من إنتاج والده أحمد السبكى، ولم يكشف تفاصيل أخرى عن العمل.

ونشر كريم صورة مع والده المنتج أحمد السبكي والنجم محمد سعد، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب قائلا: “بإذن الله عودة واحد من أفضل الكوميديانات في مصر في فيلم جديد إن شاء الله أكتر واحد ضحك مصر بصوت عالى”.

والجدير بالذكر أيضا أنه الشهر الماضى، انتشرت شائعة وفاة الفنان محمد سعد متأثرًا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا فيما أعرب النجم الشهير باللمبى عن غضبه الشديد من هذه الشائعة، ومن الذين أطلقوها.

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