محمد رمضان يفتتح أولى حفلات موسم الرياض وينافس كبار نجوم الغناء

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن المستشار تركي ال الشيخ، رئيس الهيئة العامة السعودية للترفيه عن افتتاح محمد رمضان لأولى حفلات موسم الرياض الغنائية على مسرح البوليفارد.
ونشر تركي ال الشيخ عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بوستر الحفل، الذي تصدره محمد رمضان، وعلق على الصورة قائلة: “حفلة اليوم الاول في البوليفارد مع النجم محمد رمضان في 1 نوفمبر بمحمد عبده أرينا ..احجز تذكرتك قبل ما تطير التذاكر “.
ومن المقرر أن يشهد موسم الرياض مشاركة كبيرة من نجوم الغناء في الوطن العربي بينهم عمرو دياب ومحمد عبده وأحلام ونجوى كرم واَخرون.
وانطلقت فعاليات موسم الرياض 2021 مساء يوم الأربعاء الماضي، بحفل افتتاح حضره جمهور ضخم وصل إلى أكثر من 750 ألف شخص.
ووصف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، حفل الافتتاح بأنه “الأضخم في المنطقة”، وأن السعوديين شهدوا “ليلة عشنا فيها جزءا من الخيال”.
وهذا هو الموسم الثاني من الفعاليات، بعدما تم إلغاء نسخة العام الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.
وكانت انطلاقة “موسم الرياض” للمرة الأولى في عام 2019، وتتنوع فعالياته لتشمل العروض الحماسية والمزادات والألعاب، والحياة البرية، والمطاعم والمقاهي، والماركات العالمية، والحفلات الموسيقية، والتراث.
انطلاق فعاليات الموسم رافقه تفاعل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة والعديد من الدول العربية.
واحتل وسم #موسم_الرياض ، وهو الوسم الرسمي المعتمد من قبل منظمي الحفل، صدارة ترند تويتر في المملكة بأكثر من 140 ألف تغريدة، وانقسمت الآراء حول الموسم فور انطلاقه.
فقد تهافت العديد من الفنانين والمشاهير للتعبير عن اندهاشهم من روعة الحفل وإرسال تهانيهم بنجاح الافتتاح إلى تركي آل الشيخ.
واعتبر كثيرون أن انطلاق موسم الرياض “هو خطوة جريئة من السعودية نحو فتح آفاق التطور الاجتماعي والتحرر من القيود القديمة”.
ورأى البعض أن “العاصمة السعودية أبهرت العالم في موسم الرياض وما يحدث من إبداع لا يستوعبه عقل”.
في المقابل وجه كثيرون سهام النقد للحفل ومنظميه، معتبرين أنه هدر للأموال وانسلاخ عن الدين والعادات.
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