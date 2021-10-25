محمد رمضان يفتتح أولى حفلات موسم الرياض وينافس كبار نجوم الغناء

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن المستشار تركي ال الشيخ، رئيس الهيئة العامة السعودية للترفيه عن افتتاح محمد رمضان لأولى حفلات موسم الرياض الغنائية على مسرح البوليفارد.

ونشر تركي ال الشيخ عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بوستر الحفل، الذي تصدره محمد رمضان، وعلق على الصورة قائلة: “حفلة اليوم الاول في البوليفارد مع النجم محمد رمضان في 1 نوفمبر بمحمد عبده أرينا ..‏احجز تذكرتك قبل ما تطير التذاكر “.

ومن المقرر أن يشهد موسم الرياض مشاركة كبيرة من نجوم الغناء في الوطن العربي بينهم عمرو دياب ومحمد عبده وأحلام ونجوى كرم واَخرون.

و​​انطلقت فعاليات موسم الرياض 2021 مساء يوم الأربعاء الماضي، بحفل افتتاح حضره جمهور ضخم وصل إلى أكثر من 750 ألف شخص.

ووصف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، حفل الافتتاح بأنه “الأضخم في المنطقة”، وأن السعوديين شهدوا “ليلة عشنا فيها جزءا من الخيال”.