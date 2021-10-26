أول تعليق من المخرج مجدي الهواري عن أنباء ارتباطه بالفنانة أنغام (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - رد المخرج مجدي الهواري، على شائعة ارتباطه من الفنانة أنغام، التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، وذلك عقب حضورها لمسرحية “ياما في الجراب يا حاوي”.

وقال الهواري، ببرنامج “ذا إنسايدر”: “أنغام أختي وصاحبتي من زمان جدًا، وإحنا فوق مستوى الشائعات، لأن في صلة كبيرة جدًا بينا، زمالة وصحوبية وأخوة وأنا محب كبير، ولما بكتب أنا بحب أنغام فأنا من جمهورها ودي حاجة مفهومة ومش محتاج نكبر الموضوع، وده سخيف أن يطلع يتقال حاجة زي كده”.

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وكانت أنغام، قد أعربت وقت خروج الشائعة، عن استيائها من بعض الأشخاص الذين روجوا لشائعة ارتباطها مؤخرًا، وكتبت عبر “استوري إنستجرام”: “للأسف المواقع السخيفة للمرة المليون بتكتب عنى أخبار كاذبة وسخيفة زيها.. كفاية سخافة يا سخيف منك ليه.. أنغام”.

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