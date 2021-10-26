حسن أبو الروس يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته (صورة)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الفنان حسن أبو الروس، حقيقة انفصاله عن زوجته غادة والي، مصممة الجرافيك، وذلك بعد انتشار أخبار خلال الأيام الماضية تفيد بانفصالهما، استندت إلى إلغاء متابعتهما لبعضهما البعض على موقع انستجرام.

ونشر حسن أبو الروس، صورة تجمعه مع زوجته غادة والي، من ختام مهرجان الجونة السينمائي، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليها قائلًا: وادي صورة الختام تثبت.. من على الريد كاربت مع المدام.

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وعلى جانب آخر، دافعت زوجة الفنان حسن أبو الروس، عنه بعدما وُجهت إليه العديد من الانتقادات خلال الفترة الماضية، وتحديدًا منذ إطلاق أغنية فلتت مني، بالتعاون مع الفنانة دينا الشربيني.

ونشرت غادة والي، مجموعة من الصور التي تحتوي على معلومات عن زوجها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام معلقةً: للناس اللي متعرفش حسن أبو الروس، حسن مبدأش السنة دي، حسن بقاله 15 سنة بيمثل وبيعمل ورش، وشارك في مهرجانات عالمية زي أفينيون في فرنسا.. حسن بياخد كل فرصة إنه يسعد اللي حواليه، رسالته الحقيقية نشر البهجة.

وواصلت زوجة أبو الروس: زي أي دويتو اتنين فنانين عملوه، وده جزء من الحملة مع شركة الدعاية، وبرغم الحملات المقصودة ضده شغله لسه تريند، ومفيش حاجة هتوقف نجاحه لأن عزيمته أكبر بكتير، والناس اللي مش حابه أعماله ممكن تلغي متابعته.

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