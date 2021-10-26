حلا شيحة في رسالة جديدة لمتابعيها: “عامل الناس كما تحب أن تعامل”

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة حلا شيحا جمهورها منشورا جديد عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، موجهة رسالة لمتابعيها، في طابع دعوي، مستعينة بحديث نبوي شريف للتأكيد على كلامها.

ونشرت الفنانة حلا شيحا منشورا عبر صفحتها الخاصة على موقع «إنستجرام» قائلة: «مهما تكون متعلم وبتفهم وكووول ومثقف غني أو حتى فقير أو فاكر نفسك إنك بتفهم في كل حاجة إزاي بتعامل الناس دا اللي بيبين إنت إيه فعلا؟ عامل الناس كما تحب أن تعامل».

كما استعانت حلا بحديث للرسول عليه الصلاة والسلام فكتبت: «قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من أحبكم إليّ وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إليّ وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون، قالوا: يارسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. رواه الترمذي».

يذكر أن الفنانة حلا شيحا، أثارت أزمة وقت عرض فيلمها الأخير «مش أنا» الذي شاركت فيه بجانب تامر حسني، حيث تبرأت من العمل، قائلة إنها طلبت منهم حذف مشاهد ندمت عليها ولكنهم خلفوا اتفاقهم معها.

وبعد هذه الأزمة أعلنت الفنانة حلا شيحا ارتدائها الحجاب مرة أخرى، من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت حلا شيحا قد شاركت في فيلم «مش أنا» بجانب تامر حسني وماجد الكدواني وسوسن بدر ومحمد عبد الرحمن، وعدد كبير من الفنانين، وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

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