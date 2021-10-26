بعد اتهامه بهتك عرض 7 فتيات.. مفاجأة غير متوقعة في هوية زوجة الفنان شادي خلف؟ لن تصدق من تكون؟

الرياض - محمد الاطلسي - خلال الأيام الماضية تصدر الفنان شادي خلف محرك البحث عبر موقع جوجل وذلك بعد تداول أنباء بشأن اتهامه في عدد من القضايا وهي التحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب عدد من الفتيات بإحدى مراكز تدريب التمثيل في القاهرة.

كما أزداد البحث على من هي زوجة شادي خلف للتعرف على اهم المعلومات عنها، وذلك عبر جوجل ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي , ووفقا لما نشره موقع “لايف نيوز” إليكم اهم المعلومات عنها.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن:

من هي زوجة شادي خلف؟

- ابنة الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي.

- ابنة الإعلامية والمذيعة الكبيرة نهال كمال.

- تزوجا عام 2015 وسط عدد كبير من الأهل والاصدقاء.

وقررت جهات التحقيق اليوم إحالة فنان شهير للمحاكمة الجنائية، وذلك بسبب اتهامه في عدد من القضايا وهي التحرض وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات اثناء تواجدهن في ورشة تدريب تمثيل بمحافظة القاهرة.

حيث تم تحويل الفنان شادي نبيل خلف إلى المحاكمة الجنائية، وأنكر بالفعل في تحقيقات النيابة العامة الاتهامات المنسوبة إليه ، مضيفاً بأنها حملة ممنهجة ضده وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي للنيل من سمعته، وأنه لا يعلم عنها شيئاً.

وكانت قد نشرت عدد من الفتيات على صفحتهن الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، في يونيه الماضي يفيد بتعرضهن للتحرش من قبل الممثل الشاب شادي خلف، أثناء تلقيهن دورة وورشة عمل عن التمثيل التي نظمها إحدى الاستديوهات الشهيرة في هذا المجال واتهمنه بهتك عرضهن ومحاولة اغتصابهن.