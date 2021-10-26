تعرف على تطورات الحالة الصحية للمخرجة هالة خليل

كشفت المخرجة هالة خليل تطورات الحالة الصحية لها بعد اصابتها في عينها.

وكتبت عبر حسابها على فيسبوك":الحمد لله تماثلت اصابه عيني للشفاء .. كريم تسبب في تقرحات بالقرنيه ..

خالص الامتنان لمحبتكم ودعواتكم وكلماتكم الرقيقة.

وكانت قد أعلنت المخرجة هالة خليل، عن تعرضها لإصابة في عينها اليسرى، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشرت هالة خليل، صورة لها بعد إصابتها وعلقت عليها: "العين صابتني ورب العرش نجاني".