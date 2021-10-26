كشفت المخرجة هالة خليل تطورات الحالة الصحية لها بعد اصابتها في عينها.
وكتبت عبر حسابها على فيسبوك":الحمد لله تماثلت اصابه عيني للشفاء .. كريم تسبب في تقرحات بالقرنيه ..
خالص الامتنان لمحبتكم ودعواتكم وكلماتكم الرقيقة.
وكانت قد أعلنت المخرجة هالة خليل، عن تعرضها لإصابة في عينها اليسرى، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
ونشرت هالة خليل، صورة لها بعد إصابتها وعلقت عليها: "العين صابتني ورب العرش نجاني".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على تطورات الحالة الصحية للمخرجة هالة خليل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.