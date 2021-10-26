السياحة تستعد لتنظيم احتفالية كبرى في الأقصر للترويج السياحي لها

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالزمالك، اجتماعاً مع مسئولي الشركة المنفذة للاحتفالية التي سيتم تنظيمها بمحافظة الأقصر خلال الفترة القادمة للترويج السياحي لها وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آخر مستجدات الأعمال والاستعدادات الخاصة بهذه الاحتفالية.

كما قام مسئولو الشركة بتقديم عرض تقديمي متضمناً صورا وفيديوهات عن الديكورات والعناصر الفنية والمواد الدعائية والتي سيتم استخدامها لتزيين الشوارع والميادين والأسواق بالأقصر.

وكذلك تصميمات الملابس والأزياء التي سيرتديها المشاركون في الاحتفالية والأغاني والموسيقى المصاحبة لها.

وحضر الاجتماع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة التنشيط السياحي، ومساعدو الوزير لكل من المشروعات، والشئون الفنية، ومستشار الوزير للعرض المتحفي، والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات .