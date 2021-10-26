مي كساب تعلن تعافيها من فيروس كورونا

أعلنت الفنانة مي كساب ، تعافيها من فيروس كورونا، وكتبت الفنانة مي كساب عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” اللهم لك الحمد والشكر حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك .

وكانت قد وجهت الفنانة مي كساب رسالة شكر وتقدير لجمهورها على رسائل الدعم والحب بعد إعلانها خبر إصابتها بفيروس كورونا، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت مي كساب: “دائما وعد الله حق، ألف حمد وشكر لله علي الحب اللي لا يقدر بثمن من كل محنة، ومنحتي من الله هي الحب والاهتمام والعطاء من كل الناس اللي حواليه شكرا شكرا من قلبي وقوفكم جنبي بالأفعال والكلام والدعوات أكبر منحه من رب العالمين الحمد لله أنا أحسن كتير بفضل الله وإن شاء الله أيام العزل تخلص علي خير عشان جوزي وولادي وأبويا وحشوني قوي وأنا معاهم في نفس البيت بس إحساس أنك محروم من حضنهم صعب قوي ١٤ يوم يارب يبقو دول بس عشان مش هأقدر أكتر من كده شكرا من قلبي لكل من ساندني عائلتي أصدقائي زملائي جمهوري.. حبكم الحياة”.