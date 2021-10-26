قبة الغوري تستضيف عرضا جديدا لـ فرقة رضا للفنون الشعبية

يقيم مركز إبداع قبة الغوري "بشارع الأزهر"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة والنصف مساء الخميس 28 أكتوبر، حفلا جديدا لفرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية، بالتعاون مع البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

وتقدم الفرقة أجمل تابلوهاتها الراقصة التي تعيش في وجدان الشعب المصري والعربي منها: العصاية، الأقصر بلدنا، الموشحات، الإسكندراني، النوبة، تحيا، سماح النوبة، وغيرها من الرقصات الممتعة التى تلقى استحسان محبي وعشاق الفنون الشعبية والتراثية المصرية.

يذكر أن "فرقة رضا" فرقة استعراضية مصرية بدأت في نهاية الخمسينات من القرن الماضي تحت قيادة محمود رضا وقدمت عروضا لاقت القبول والاستحسان، وتعتبر أول فرقة خاصة للفنون الشعبية، وفي عام 1961 صدر قرار جمهوري بضم الفرقة إلى وزارة الثقافة .

تقع وكالة الغورى ضمن مجموعة معمارية بنيت في آخر العصر المملوكي، وترجع أهميتها إلى أنها أنشئت في عصر مملوك شركسي هو الأشرف أبو النصر قنصوة الغورى الذي تولى حكم مصر من سنة 1501 إلى سنة 1516 وكان قد تدرج بفضل ذكائه إلى أن تولى حكم مصر وهو آخر السلاطين المماليك، فمع نهاية عصره جاء الغزو العثماني.

وقد شيد قنصوة الغورى مجموعته المعمارية الهامة في تاريخ العمارة والتي تتكون من وكالة الغورى- مسجد الغورى – وقبة وسبيل وكتاب ومدرسة الغورى، وتقع في نهاية شارع الغورية عند تقاطعه مع ش الأزهر، وتأخذ شكل كتلة معمارية مميزة، حيث تأخذ امتدادا واحدا تظهر خطوطه في كل أجزاء هذه الكتلة المعمارية.

أما وكالة الغورى، فهي تعتبر نموذجا لما كانت عليه الوكالات في ذلك العصر، ولحسن الحظ أنه بقى جزء كبير منها مما ساعد على ترميمها وإصلاحها وإرجاعها لحالتها الأصلية.

ومنذ نهاية عام 2000، دخلت وكالة الوكالة مشروع الترميم والتوثيق الذي استغرق خمس سنوات.