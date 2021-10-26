دينا الشربيني تثير جدلا كبيرا على السوشيال ميديا

أثارت الفنانة دينا الشربيني جدلا كبيرة خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، وأصبحت حديث السوشيال ميديا لفترة طويلة.
طرحت الفنانة دينا الشربيني ، أغنية “ فلتت منى " بالتعاون مع الفنان حسن أبو الروس على موقع يوتيوب أثناء تواجدهما في مهرجان الجونة السينمائي .
ولكن الأمر لم يتوقف عند ذلك بل أصبح أبو الروس يتواجد مع دينا في كل مكان، وهو ما جعل كثيرين يتساءلون حول علاقة الثنائي ، خاصة بعد قيام زوجة حسن أبو الروس بإلغاء متابعته عبر انستجرام وإعادة المتابعة مرة أخرى في اليوم التالي .
وفسر كثيرون هذا الأمر بأن زوجة أبو الروس تشعر بالغيرة من دينا الشربيني خاصة في ظل تواجد زوجها معها في كثير من الأوقات.
وخرج حسن أبو الروس، مؤكداً في تصريحات صحفية أنه يحب دينا كأخته، وأن العلاقة بينهما لا تتعدى الصداقة.
وكان هناك مشكلة قد حدثت بين الفنان حسن أبو الروس والفنانة دينا الشربيني خلال مهرجان الجونة السينمائي.
بدأت المشكلة فور قيام زوجة حسن أبو الروس بإلغاء متابعته على انستجرام ؛ بسبب ظهوره مع دينا الشربيني، ثم حدثت مشاجرة بينهما كبيرة على شاطئ الفندق ليلا؛ حيث ارتفعت أصوتهم وحاول البعض تهدئة الأمور.
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