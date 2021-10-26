تامر حسني يعلن عن طرح أغنية ”يا فرحة” قريبا

أعلن الفنان تامر حسني، عن طرح أغنية “ يا فرحه ” قريبا ، كما شوق جمهوره بعمل فكرة جديدة يقوم بتحضيرها. وكتب الفنان تامر حسنى ، يا صباح الفل و الحب و التفائل على اغلى ناس ، اغنية يا فرحه مش هستنى تنزل الصيف اللي جاي.. عشان كدا قررنا نعملكوا فكره ان شاء الله تعجبكوا و هتنزل قريب اوي اوي اوي و هنفرح بيها الفتره دي مع بعض و ربنا يحقق لكل واحد فيكوا الفرحه اللي مستنيها يااااااااارب

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