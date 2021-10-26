زينة عن توأمها: يحبان محمد صلاح والسقا وتامر حسني.. ولهذا السبب أخفيهما عن الأضواء

ابو ظبي - احمد الجزار - تحدثت الفنانة زينة رضا عن صورة ابنها التي نشرتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، وهو مرتديًا تيشرت لاعب ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح، والتي أثارت إعجاب الكثيرين، مشيرة إلى أن توأمها من محبي النجم العالمي محمد صالح منذ طفولتهما.

وقالت زينة في تصريحات صحفية،: “أولادي عز الدين وزين الدين يحرصان دائمًا على متابعة مباريات كرة القدم وهي من أكثر الهوايات المحببة لديهما، ومن أكثر اللاعبين المحببين لهما النجم العالمي محمد صلاح حيث يعشقان أدائه ويفرحان كثيرًا بأهدافه التي يحرزها في مرمى المنافسين”.

وأضافت زينة: “بعد النجاح الكبير الذي حققه محمد صلاح مع فريقه ليفربول لم أجد طريقة لأهنئه بها سوى نشر صورة ابني وهو يرتدي التيشرت المكتوب عليه اسمه، ولم أتوقع أن تحظى الصورة بكل هذا االهتمام من قبل المتابعين لي على مواقع التواصل الاجتماعي، وسعدت كثيرًا بردود الفعل والتعليقات التي جاءت عليها، وأتمنى كل النجاح والتوفيق لمو صلاح ولأولادي في مستقبلهما”.

وعن حرصها على عدم إظهار وجه ابنيها في الصور، قالت: “أفضل أن يختارا هما الظهور إلى الأضواء بنفسهما عندما يكبران في العمر ويستطيعان اتخاذ قرار من عدمه ولا أفرض عليهما الشهرة أو الظهور للجمهور، فهما صغيران في السن، وعمومًا لا أفرض عليهما أي شيء، بمعنى أنه ليس شرطا أنني مشهورة بأن يكونا هما أيضًا تحت الأضواء طوال الوقت”.

وعن متابعة أولادها لأعمالها الفنية أكدت زينة: “في البداية لم يكونا على قدر من الاستيعاب الكافي بأنني فنانة، وكانا يسألان عندما يشاهدان الجمهور يطلب مني التقاط الصور التذكارية وأنا معهما “ماما هل أنت مشهورة؟”، لكن مؤخرًا أصبحا يشاهدا أعمالي الفنية باستمرار”.

وقالت زينة إن أكثر الأعمال الفنية التي يعشق طفلاها مشاهدتها، هما فيلم “كابتن هيما” بطولة تامر حسني، وفيلم “بلبل حيران” للنجم أحمد حلمي.

وأضافت زينة: “عمومًا هما يحبان متابعة أعمال تامر حسني وكذلك أحمد السقا، كما أنهما يعشقان متابعة برامج المقالب ويحرصان على مشاهدة رامز جلال في موسم رمضان من كل عام، كما أنهما يحبان الاستماع للموسيقى سواء الشرقية أو الغربية”.

(نقلا عن فوشيا)

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