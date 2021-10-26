استمرت ربع ساعة.. كواليس زيارة شاروخان الأولى لنجله في السجن (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - زار نجم بوليوود شاروخان سجن آرثر رود مؤخرًا، للقاء ابنه أريان خان، الذي تم إيداعه في السجن في وقت سابق من هذا الشهر بعد اعتقاله في قضية حيازة ممنوعات في مومباي.

كشفت الفيديوهات المتداولة مؤخرًا عن زيارة شاروخان لابنه في السجن على إثر اعتقاله في وقت سابق من هذا الشهر في قضية حيازة ممنوعات.

وقال مسؤول إن نجم بوليوود شاروخان التقى مع ابنه أريان خان في سجن آرثر رود في مومباي، حيث تم احتجاز الأخير بعد اعتقاله في قضية ضبط ممنوعات على متن سفينة سياحية قبالة ساحل المدينة، وصرح المسؤول إن الممثل وصل إلى السجن حوالي الساعة التاسعة صباحًا وغادر في الساعة 9.35 صباحًا.

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في نفس السياق، تعتبر هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها شاروخان علنا منذ اعتقال ابنه في وقت سابق من هذا الشهر، ويُقال إن النجم قد ألغى جميع مواعيد التصوير والتزاماته المهنية منذ ذلك الوقت.

ووفقًا للتقارير، استمر لقاء شاروخان مع آريان حوالي 16 إلى 18 دقيقة في عنبر الزيارات، مع وجود سلطات السجن طوال الوقت، كما تم تطبيق إجراءات أمنية مشددة من قبل الشرطة خارج مبنى السجن، وذلك بالتزامن مع تواجد عدد كبير من العاملين في المجال الإعلامي والسكان المحليين الذين تجمعوا خارج السجن عندما وصل شاروخان.

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يًذكر أنه في وقت سابق، تم منع الزيارات في السجن بسبب وباء فيروس كورونا، وتم رفع القيود يومي الأربعاء والخميس، الذي كان اليوم الأول للزيارات في سجون ولاية ماهاراشترا الهندية، ورفضت السلطات المعنية الإفراج بكفالة عن أريان، البالغ من العمر 23 عامًا، بعد أن ألقى مكتب مكافحة الممنوعات القبض عليه في 3 أكتوبر في قضية حيازة مواد ممنوعة في مومباي، ورفضت المحكمة الإفراج بكفالة عن آريان قائلة إن محادثاته على واتساب تكشف تورطه في “أنشطة ممنوعات غير مشروعة”.

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