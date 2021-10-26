يحيى الفنان محمد رمضان ، حفلة كبيرة في الرياض أول شهر نوفمبر القادم ضمن فاعليات موسم الرياض .
كما أحتفل الفنان محمد رمضان بتصدر كليب أغنية “ جو البنات ” تريند رقم 1 على موقع يوتيوب بعد طرحها بـ يوم واحد .
وكان قد نشر المستشار تركى ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية موعد حفل الفنان محمد رمضان ضمن فعاليات موسم الرياض الذى من المقرر ان يقام خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال تركى ال الشيخ : “حفلة اليوم الأول في البوليفارد مع النجم محمد رمضان في 1 نوفمبر بمحمد عبده أرينا احجز تذكرتك قبل ما تطير التذاكر ”.
وكان المستشار تركى ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية نشر عن مشروعه السينمائي الجديد “تشيللو” الذى انتهى تماما من تصويره في سرية تامة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد رمضان يعلن موعد حفلته في موسم الرياض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.