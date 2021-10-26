زينة تحذف صورة لابنها بعد نشرها على إنستجرام

قامت الفنانة زينة ، بحذف صورة ابنها والتى كانت نشرتها خلال الساعات الماضية ، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .
وكانت الصورة التى نشرتها زينة لابنها من ظهره ، وهو يرتدى تيشرت للاعب العالمى محمد صلاح .
وعلقت زينة ، على الصورة قائلة : ربنا يحفظك ويحميك أنت وولادي ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، معنديش أغلى من الصورة دي أباركلك بيها، يا ابن مصر.
جدير بالذكر أن زينة تحافظ على خصوصية أطفالها بشكل مستمر ، حيث ترفض ان يظهروا الى وسائل التواصل الاجتماعى أو الإعلام .
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