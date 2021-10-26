حكاية وأسرار المسلسل الذي غارت منها سوزان مبارك .. وصفوت الشريف منع استكمال الجزء الثاني وعرضه ؟

الرياض - محمد الاطلسي - على الرغم من عرض الكثير من الأعمال الدرامية الجديدة سواء في موسم شهر رمضان من كل عام، أو حتى طوال السنة، فإن هناك بعض الأعمال الدرامية التي ما زالت تنال على اهتمام ومتابعة الجمهور، بالرغم من عرضها منذ سنين طوال.

ويعد مسلسل لن أعيش في جلباب أبي واحدًا من تلك المسلسلات، التي لا يمل الجمهور من مشاهدتها مع كل عرض لها، حيث نجح في لم شمل الأسرة المصرية أمام التلفاز لمتابعة حلقاته، حتى وإن كانوا شاهدوها من قبل أكثر من مرة، لكن يظل شغف المتابعة متوافر لديهم.

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وحلت قبل أسابيع الذكرى السادسة على رحيل الفنان الكبير نور الشريف، بطل مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، حيث غاب عن عالمنا في 11 أغسطس عام 2015، تاركًا الكثير من الأعمال التي تعد من بصمات فارقة في تاريخ الفن المصري.

وكثيرًا ما يتساءل الجمهور حول إمكانية تقديم جزء ثان من مسلسل لن أعيش جلباب أبي، خاصة بعد رحيل النجم نور الشريف، وكان الفنان محمد رياض، أحد أبطال المسلسل، رد على حقيقة تقديم جزء ثان منه.

وقال محمد رياض، في مقابلة سابقة مع برنامج إنسايدر بالعربي حول تقديم الجزء الثاني: تكلمنا عن عمل الجزء الثاني لكن المشروع وقف، وطبعًا نحن نحتاج إلى دراما أسرية، فالناس يحبون الدراما المعبرة عن حياتهم اليومية، وهذا النوع من الدراما محبب للجمهور على مستوى العالم لا في مصر فقط.

سوزان مبارك منعت الجزء الثاني

وكان المؤلف والسيناريست المصري مصطفى محرم، كاتب المسلسل كشف قبل سنوات من وفاته أكد أن العمل على الجزء الثاني من المسلسل توقف توقف لأن المسلسل لم يعجب زوجة الرئيس السابق سوزان مبارك وفقا لتصريحات سابقة للسينارست ​مصطفى محرم​.

وأكد محرم أن رئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف منعه من استكمال الجزء الثاني من مسلسل "​عائلة الحاج متولي​" مبرراً منعه هذا بأن المسلسل لم يعجب سيدة مصر الاولى ​سوزان مبارك​ ولم ينل رضاها.

وذكرت صحيفة الشروق أن مصطفي محرم هدد بعدم عرض وتنفيذ الجزء الثاني علي الفضائيات إذا نفذ هذه الفكرة وهو ما جعله يتغاضي عن فكرة عمل جزء ثان للمسلسل إجباريا.

ومسلسل لن أعيش في جلباب أبي، عمل اجتماعي مصري أنتج عام 1996، ويشارك في بطولته كل من نور الشريف، عبلة كامل، محمد رياض، رشوان توفيق، حنان ترك، وفاء صادق، إخراج أحمد توفيق، ومأخوذ عن رواية للكاتب إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار مصطفى محرم.