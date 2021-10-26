بسمة وهبة تنهي حلقتها في برنامج “90 دقيقة” مبكرًا بعد شعورها المفاجئ بالتعب على الهواء

ابو ظبي - احمد الجزار - اضطرت الإعلامية بسمة وهبة لإنهاء حلقة اليوم الثلاثاء من برنامجها “90 دقيقة” الذي يعرض عبر شاشة قناة “المحور” مبكرا بسبب شعورها بالتعب المفاجيء.

وخلال الحلقة تلقت بسمة وهبة العديد من المكالمات الهاتفية للتحدث عن قانون إلغاء حالة الطواريء منها مع اللواء خالد فوزي عضو مجلس الشيوخ اللواء دكتور محمد جاد مساعد وزير الداخلية الأسبق لكشف تفاصيل نتائج وقف حالة الطوارئ.

ومؤخرا، فازت الإعلامية بسمة وهبة بالجائزة الشرفية الفخرية من مهرجان أوسكار العرب الذي أقيم أمس في أحد فنادق القاهرة.

وتقدم بسمة وهبة برنامج 90 دقيقة عبر شاشة قناة “المحور” من الأحد إلى الأربعاء.