ياسمين صبري تتحدث عن والدها: انفصل عن والدتي وأنا عمري سنتين واختار يكون بعيد (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - تحدثت الفنانة ياسمين صبري عن علاقتها بوالدها، بعد انفصاله عن والدتها منذ الصغر، كاشفةً عن تفاصيل طفولتها التي عاشتها مع أجدادها.
وقالت ياسمين صبري خلال حوارها ببرنامج أنس بوخش المذاع على يوتيوب: جدتي وجدي اللي تبع مامتي هما اللي ربوني من طرف مامتي وجدتي ست شديدة، ومامتي كانت بطلة سباحة وخلوني أتدرب وألعب سباحة من وأنا عندي 4 سنين.
وأضافت: مكنش عندي رفاهية الوقت وكان فيه شدة والتزام عليّ بالذات في الرياضة ولو مكسبتش ممكن أضرب بالشبشب عادي، وطفولتي أنا بحبها، وعلاقتي بأمي هي كل حاجة في حياتي هي سافرت وحصل انفصال من وأنا عندي سنتين، مشفتش غير جدي وجدتي تبع أمي.
وتابعت ياسمين صبري: مفيش علاقة بوالدي، وهو اختار من وأنا صغيرة أنه يكون بعيد، وكل شخص بيختار يكمل حياته إزاي، لأن في ناس بتقرر تتحمل المسؤولية وناس بتختار نفسها، وده مالوش علاقة بالانفصال، لأن مش معنى الانفصال أن العيلة تتفكك بالعكس ده بيكون اختيار.
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