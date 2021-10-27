أحمد عز يلقي بفتاة وسط البحر.. طرح الإعلان التشويقي لفيلم “الجريمة” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - أصدرت شركة الماسة للإنتاج الفني الإعلان المبدئي لفيلم الجريمة المقرر طرحه قريبا في دور السينما.

وظهر في الإعلان الذي مدته لم تتجاوز 30 ثانية، أحمد عز بطريقة غير واضحة وهو يحمل جثة على سفينة وسط الأمطار.

“الجريمة” هو العمل الثاني الذي يجمع أحمد عز والمخرج شريف عرفة بعد فيلم “الممر” ، ويتناول قصة مجرم مصاب بمرض نفسي ، ويودع في أحد المصحات، وهناك تكتشف جهات التحقيق تورطه في جرائم عديدة بالاتفاق مع شخصيات هامة ، إلا أن الأحداث تتشابك بهروب هذا المجرم.

ويشارك في بطولة “الجريمة” مع أحمد عز كل من منة شلبي وماجد الكدواني وسيد رجب ومحمد جمعة.