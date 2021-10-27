شيرين رضا تدافع عن ابنتها: “أي حد هيتنمر عليها ممكن أغسله وأشطفه وأزرعه في الأرض” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - وجهت الفنانة شيرين رضا رسالة قاسية للمتنمرين على ابنتها نور عمرو دياب، عبر مواقع السوشيال ميديا، مشيرة إلى أنها اتخذت قرارا بعدم قراءة التعليقات السلبية، ولكن سترد على منتقدي ابنتها.

وأضافت شيرين رضا، في لقاء خلال برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: بيقلولها شكلك عامل كده ليه؟.. نفسي بقى يوروني هما شكلهم إيه؟!. أنا أصلا أكبر متنمرة في الدنيا، لما حد يجي يتنمر على بنتي هشطفه وأزرعه في الأرض.. المفروض بنتي لما تتعرض للتنمر وأنا أم أعمل إيه! أنا ممكن أكلهم.

وعادت شيرين رضا وقالت: أنا قررت أسكت لأني عارفة إن ده هيقف في يوم من الأيام.. لكن عايزة أسأل الناس سؤال فرجوني جمالكم وحلاوتكم وجسمكم ودرستوا إيه واتعلمتوا إيه؟ قبل ما تتنمروا على حد شوفوا نفسكم.

وانتقدت الفنانة متابعي السوشيال ميديا قائلة: بقت مؤذية أوي.. ممكن نسكت لكن طول الوقت لو كمل ده في كل مرة حتة جواكي هتنكسر، مش بشوف ولا برد ولا بقرأ بس أحيانًا غصب عننا عنينا بتيجي على تعليقات سلبية على مواقع التواصل الاجتماعي، بجد عاوزة أعرف المتنمر ده يورينا جماله.

وعن تجربتها مع التنمر قالت أنا عشت تنمر كتير.. بس بقول لهم كفاية أنكم زي الجبناء قاعدين وراء شاشات ماحدش شايفكم وبتأذوا الناس.

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