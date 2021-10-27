بعد أن كتبت قصته.. ياسمين صبري تكشف حقيقة اقتباس أحداث مسلسها الجديد من حياتها

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة ياسمين صبري عن حقيقة الأنباء المتداولة بشأن اقتباس قصة مسلسلها الرمضاني لعام 2022 من حياتها الشخصية.

وقالت صبري في تصريحات لـ”إنسايدر بالعربي” إن المسلسل ليس من تأليفها ولا علاقة لها باختيار بقية نجومه من الممثلين، والأهم أنه لا يقتبس أحداثه من حياتها الشخصية كما تداول البعض.

وأوضحت ياسمين، أن المسلسل هو من فكرتها فقط، ولكنها لم تدرس التأليف حتى تشارك في كتابة السيناريو والحوار، كما علقت: “كل ما في الأمر أن حواري الذي تحدثت فيه عن المسلسل كان مع مجلة أمريكية، لكن الصحف والمواقع المصرية غّيرت معنى الكلام، أنا طبعا مش بألف لأني مدرستش التأليف ولا عندي موهبة التأليف”.

وأضافت: “المسلسل قصته حلوة أوي ومؤثرة جدا، ولكن لا علاقة بين الفكرة وبين حياتي الشخصية وشخصيتي داخل المسلسل بعيدة تماما عن شخصيتي الحقيقية”.

وواصلت حديثها: “من ساعة ما ابتديت التمثيل عمري ما تدخلت في اختيار فريق الممثلين، كل واحد في فريق العمل لازم هو اللي يحطه شروطه وخبرته في الشغل، دي حاجة بتاعت المخرج”.

ومؤخًرا نشرت ياسمين صبري توضحا لما تم تداوله خلال لقائها مع إحدى المجلات عن أن مسلسلها القادم سيكون من تأليفها، وكتبت عبر الاستوري بحسابها على إنستجرام: “تصريحات ياسمين صبري بخصوص مسلسلها القادم لم تنقل بالشكل الصحيح، المسلسل فكرة ياسمين صبري وكتابة المؤلف محمد عبدالمعطي، وكل الأخبار التي يتم تداولها أنه من كتابها مغلوطة وغير دقيقة”.

وكانت ياسمين قد تحدثت في لقاء مع مجلة “هاربرز بازار”، عن حياتها المهنية، وقالت:”لا يمكنني وصف تجربتي المهنية بأنها ناجحة جدا، فقد بدأت أصدق ما ُيشاع بأني مجرد فتاة جميلة ومحظوظة دون أي موهبة فنية تذكر، واقتنعت بالأمر لا شعوريا”.

وأضافت الفنانة أنها شاركت في أعمال تلفزيونية دون التركيز على التفاصيل، مشيرة إلى أنها أقنعت نفسها بأن الجمهور سيتابعها بكل الأحوال لجمالها، لذلك لم تبذل أي جهد يذكر حسب قولها.

وأوضحت أنها ممتنة جًدا للجمال الذي وهبها إياه الله، لافتة إلى أن جمالها الداخلي لا يقل أهمية عن الخارجي، كما أن لديها العديد من الصفات الأخرى أيضا.

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