الطفلة هذه أصبحت فنانة مشهورة جداً وفي رمضان الماضي شاركت في أقوى 3 مسلسلات منها نسل الأغراب .. قوي الملاحظة سيعرفها | شاهد الصور

الرياض - محمد الاطلسي -

أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة طفولة ممثلة شهيرة.

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الصورة للفنانة وهي طفلة في سنوات عمرها الأولى، لاقت تفاعل المتابعون مع الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي برائتها وجمالها في تلك المرحلة العمرية.

وكانت الممثلة “مروة الأزلي” قد عبرت عن سعادتها بإختيارها للمشاركة في “مسلسل 60 دقيقة“، حيث تجسد مروة مرحلة الشباب للشخصية التي تقدمها الفنانة سوسن بدر، وهو ما دفعها لنشر مجموعة من الصور عبر إنستجرام، وضعت فيها صورتها إلى جانب صورة لسوسن بدر، لمقارنة الشبه بينهما.

وعلّقت مروة الأزلي على تلك الصور المجمعة قائلة: “سعيدة بإختيارى لتجسيد دور أيقونة الفن المصرى والوجه الفرعوني النجمه الكبيرة سوسن بدر، في مرحله زمنية للشخصية في مسلسل “٦٠ دقيقة” بطوله ياسمين رئيس، إخراج مريم الأحمدي”.. وأضافت: “طول عمر الناس بيقولولي أني شبهها بس دلوقتي أنا صدقت”.

يُشار إلي أن مروة الأزلى شاركت مؤخرًا ضمن أبطال “مسلسل حرب أهلية” و”مسلسل نسل الأغراب” و”مسلسل بنت السلطان” الذين تم عرضهم خلال موسم شهر رمضان 2021 الماضي، وحققت من خلالهم أعلي نسب مشاهدات.