ناهد السباعي تكشف لأول مرة سبب هروبها من حفل زفافها قبل إقامته بساعات

ابو ظبي - احمد الجزار - تحدثت النجمة ناهد السباعي عن قصة هروبها من حفل زفافها قبل إقامته بساعات، قائلة: قلت لماما أنا مش مرتاحة مش عاوزة أروح الفرح بكرة.. يلا نمشي مش عايزة الفرح.

وأكملت ناهد السباعي، خلال برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON قائلة: حصلت مشاكل ملهاش علاقة بيا بس حسيت أن المشاكل دي ماينفعش أعيش بيها في حياتي. وكان عندي أمال، مكنتش فاهمة بس تيقنت من استحالة أن يتغير الشخص دون إرادته.

وردا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول الصفة التي لا يمكن لـ ناهد السباعي تقبلها في رجل، قالت مازحة: أنا مش بطيق الراجل أصلا.

وعلقت المنتجة ناهد فريد شوقي قائلة: لم أعترض عندما طلبت مني الهروب من الزواج، رغم أنه تم عقد القران بالفعل، وقلت لها مافيش حاجة خلاص اللي هتحسيه هنعمله.

وأضافت ناهد فريد شوقي: كنا خلاص في العين السخنة وهنعمل الفرح وما حستش أنها رافضة قبل الوصول إلى ليلة الفرح، وأنا من واجهت إنهاء الفرح.. بس أنا كنت مقتنعة بأن دي لحظة فاصلة ما ينفعش أقلها حاجة عكس اللي حساها كان عندها إحساس عميق يخلينيا ننهي الموضوع.

وتابعت الفنانة: بدأت أحس أن ارتباطها بيا بقي مشكلة، يعني على سبيل المثال كنا في أحد الفنادق وفي الغرفة سريرين، فوجئت أنها شالت الحاجز عشان تبقى نايمة جمبي.. واضح أن فيه توتر بيحصل لما بتقرب من خطوة الزواج.

وعلقت ناهد السباعي قائلة: لما بحس حد بيقولي جايبن لك عريس واتعرفي عليه بعملهم مصايب وبعيط وبنهار وبصوت.

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