شيرين رضا تكشف سبب عدم انفاقها وعمرو دياب على ابنتهما نور (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - رفضت الفنانة شيرين رضا مقولة “عمرو دياب مبيصرفش على بنته”، التي رددها البعض بعد إعلان ابنتها من الفنان عمرو دياب نور عن كونها مستقلة.

وخلال استضافتها في برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، علقت شيرين رضا على استقلال ابنتها نور عمرو دياب بهذه التصريحات:

– أكيد قادرين نصرف على بنتنا إذا كان أنا أو هو

– البنت لازم تعتمد على نفسها وتشتغل وتجيب فلوس لإن هي دي الحياة

– معظم الأطفال اللي اتربوا معاهم كل حاجة مبيشوفوش إنهم محتاجين يحاربوا

– لازم تزرعي في أطفالك إنك تشتغل وتعتمد على نفسك

– أنا اشتغلت وعملت فلوسي، وأبوها اشتغل وعمل فلوسه، فهي لازم تشتغل وتعمل فلوسها

– طبعا فلوسنا كلها حتروح للعيال في الآخر، لكن دلوقت عمرك ما حتعرفي القيمة إلا لو إنتي بنفسك اشتغلتي

– حاجة تفرحنا أنا وأبوها لما تطلع تقول إنها مستقلة

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