إليسا تخطف قلوب متابعيها في أحدث ظهور لها

احتفلت النجمة اللبنانية إليسا بعيد ميلادها الذي يصادف اليوم الأربعاء، والتي أكملت عامها الـ49 فهي من مواليد 27 أكتوبر 1972.

و نشرت إليسا صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام و علقت قائلة: "‏عيد ميلادي ".