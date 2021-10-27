وزيرة الثقافة توفد الموسيقي العربية بالأوبرا للمشاركة في موسم الرياض بالمملكة العربية...

عبد الدايم : الفاعليات الإبداعية بين مصر والسعودية أصبحت حاضرة بقوه فى المشهد الثقافي العربي أوفدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة فرقة الموسيقي العربية التابعة لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر وتشرف عليها الفنانه جيهان مرسي الي المملكة العربية السعودية لتمثيل مصر بالمشاركةفي مهرجان موسم الرياض بحفلين يقاما علي مسرح محمد عبده يومي ٢٩ ، ٣٠ اكتوبر الجاري بقيادة المايسترو حازم القصبجي ويحيهما نجوم الاوبرا للموسيقي العربية مي فاروق وايمان عبد الغني واحمد عفت . أكدت عبد الدايم علي اهمية تعدد أوجه التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية ، واضافت ان الحفلين ياتيان ضمن خطط تعزيز التواصل الثقافى والفنى بين البلدين الشقيقين والتى تشهد طفرة غير مسبوقة ، واشارت ان الفاعليات الابداعية بين الدولتين أصبحت حاضرة بقوه فى المشهد الثقافي العربي ، مؤكدة ان المملكة تشهد حاليا ميلاد واقع حضاري يثمن قيمة ومكانة القوي الناعمة في صنع مستقبل اكثر اشراقا ، واشادت بقدرة الاشقاء على تنظيم كبرى المناسبات الفنية والثقافية على نحو يؤكد مكانتها الاقليمية والدولية .

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