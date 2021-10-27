”هالة صدقي” عضوا بلجنة تحكيم الملتقي الخامس لمؤسسة أولادنا

وقع اختيار القائمين علي الملتقي الخامس لمؤسسة أولادنا ، علي الفنانة هالة صدقي للمشاركة في لجنة تحكيم السينما والشعر بالملتقى، الذي يقام تحت شعار " سوي نرجع فرحتنا"، برئاسة سهير عبد القادر .

يذكر أن الفنانة هالة صدقي هي ممثلة مصرية، عاشت بعض سنوات طفولتها فى الولايات المتحدة الأمريكية، برعت في الألعاب الرياضية وكانت بطلة فى السباحة. حصلت على ليسانس في الآداب عام 1981.

بدأت علاقتها بالفن بعد عودتها إلى مصر مع المخرج نور الدمرداش في مسلسل (لا يا إبنتي العزيزة) عام 1979، وكانت نقطة إنطلاقتها في مسلسل (رحلة المليون).

وتعتبر فترة ثمانينات القرن العشرين هي بداية شهرة هالة صدقي الحقيقية بشكل عام، وتنوعت أدوارها من الكوميديا إلى التراجيديا وإشتركت خلال مشوارها الفني مع مجموعة مميزة من المخرجين الكبار، فقد عملت مع المخرج عاطف الطيب في فيلم (الهروب)، و عملت مع المخرج الكبير (يوسف شاهين) في فيلمي (إسكندرية-نيويورك) و (هي فوضى)، وفي التلفزيون اشتركت بعدد من المسلسلات المعروفة مثل (أرابيسك، رجل من زمن العولمة، زيزينيا الجزء الثاني.