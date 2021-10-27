سامح حسين يشوق جمهوره لمسرحية حلم جميل

شوق الفنان سامح حسين جمهوره لمسرحية حلم جميل من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “انستجرام ”.

ونشر سامح حسين بوستر المسرحية و علق قائلا : يومياً إن شاء الله الساعه 8 مساء المسرحية الكوميدية الإستعراضيه #حلم_جميل ماعدا الثلاثاء أجازة المسرح.

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