غدا.. ”آخر زفير” تحيي حفلاً غنائياً على مسرح الزمالك

تحيى الفرقة الأردنية آخر زفير غداً حفلاً غنائياً على مسرح الزمالك فى تمام الساعة السابعة مساء.

وتعد آخر زفير من أقدم الفرق الغنائية فى الأردن وإحدى أبرز التجارب في ساحة الموسيقى البديلة العربية، بدأت رحلتها الموسيقية منذ حوالي 13 سنة.

وأطلت أخر زفير، بأولى ألبوماتها "اعكس ثقافة" منذ 6 أعوام، إلا أنها انقطعت عن الساحة لمدة 3 سنوات، حتى قررت العودة من جديد بشكل ومحتوى موسيقى مختلف عقب إعادة هيكلة أعضائها، ودشنت انطلاقة موسيقية مغايرة تزامنا مع ظهور ألبومها الجديد "ام الموسيقى"، ومن أشهر أغنياتها "آخرتو لحن حزين".

يذكر أن مسرح الزمالك قد أعلن عن تأجيل حفل باند «هوس» إلى يوم 18 نوفمبر من الشهر الجارى، وكان من المقرر إقامة الحفل يوم 14 من الشهر الجارى.

وطرح باند هوس مؤخرا ألبوم "بطل خارق" على مسرح ساقية الصاوى ويسعى الفريق لاستكشاف عوالم صوتية جديدة عبر «ميكس» مزيكا البروجريسيف والكلمات المتمحورة حول معاناة الإنسان وذكرياته وملامسة مشاعره.