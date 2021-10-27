شاهد.. هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، جمهورها صورة جديدة ، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت هيفاء الانظار بإطلالة أنثوية جريئة ، مرتدية روب قصير باللون الابيض ابرز جمالها و من الناحية الجمالية، اعتمدت على إبراز ملامحها بوضع المكياج الناعم والهادئ، وهو ما تناسب مع إطلالتها الجريئة.

وعلقت علي الصورة قائلة : Bonjour عالأمور ، ومشBonjour عالمقهور الغيور .

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