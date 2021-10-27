أمينة خليل تعلن نبأ انفصالها عن خطيبها

كشفت الفنانة أمينة خليل ، عن انفصالها عن خطيبها في لقائها مع برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي أمس.

وتحدثت أمينة خليل عن علاقاتها العاطفية، ردا على سؤال لميس الحديدي عن موعد زفافها، قائلة:" قدر الله وماشاء فعل.. نصيب".

وأوضحت أمينة خليل، أنها تحزن بعد انتهاء علاقات الارتباط الخاصة بها مثل أي أمر لا يتم في حياتها قائلة: "دائما عندي يقين إن ربنا شايل حاجة أحسن".

واستطردت أمينة خليل ، عن صعوبات الزواج والارتباط في حياة المشاهير التي تكون غير سهلة، ومختلفة في بعض التفاصيل.

ووصفت أمينة خليل فارس أحلامها والرجل الذي ستتمكن من الزواج منه بأنه سيكون من أعز أصدقائها، حتى تستمر العلاقة وتصبح أكثر استقرار.

وتطرقت إلى أن بعض الرجال لا يتحملون فكرة شهرة زوجاتهم وشريكاتهم، وأن "الإيجو" الخاص بهم لا يمكنهم من التحمل.