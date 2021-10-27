ياسمين صبري: أتلقى دروسًا دينية على يد أحد الشيوخ وأستغل وقتي في القراءة وتطوير ذاتي”

ابو ظبي - احمد الجزار - قالت الفنانة ياسمين صبري، إنَّها تخرجت في كلية الإعلام ومهتمة بمجال علم النفس الذي درسته في جامعة «هارفارد»، كما حصلت على برامج تدريبية في علم النفس الاجتماعي والمرونة النفسية، مؤكّدة أنَّها تجيد استثمار وقتها وليس لديها أصدقاء كثيرين «معنديش أصحاب كتير وعندي صديقة واحدة بس، ومعنديش شلة وجروب ومعنديش الميول إني أكون في كافيه، ومعنديش الحتة دي عشان تربيتي لأني كنت أثناء طفولتي في التمرين أو في المدرسة».

وأضافت ياسمين صبري خلال لقاء مع الإعلامي أنس بوخش، أذيع عبر موقع «يوتيوب» أنها تستغل دائمًا وقتها في القراءة «بحب القراءة والتنوع في الكتب»، متحدثة عن الحب في حياتها قائلة: «الحب هو إن محدش يحاول يغير حد والحب هو ارتقاء شخصين في كل حاجة، وبيعملوا توازن لبعض، والحب هو الاطمئنان والسكينة والاحترام»، مضيفة «الحب مش الغيرة والنار ده التعلق مش حب، والتعلق شيء مكروه وسام» مؤكّدة أنَّ «الحياة قصيرة قوي ومش مستاهلة نقعد نجرح في روحنا».

أتلقى دروسًا دينية

وأشارت إلى أنَّها تتلقى دروسًا دينية على يد أحد الشيوخ، الذي أوضح لها أن الله يخاطب الإنسان في القرآن بناء على محدودية عمل عقله، معتبرة أنَّ الصحة النفسية هي أهم شيء للإنسان «دون صحة نفسية الإنسان هيبقى محطم ومش هيعرف يبدع ولا يشتغل ولا يؤدي، ولا هيعرف يكون أي حاجة وهيكون عايش ميت وهيكون منتهي».

واعتبرت أنَّ شعور السعادة «نادر جدًا وصعب» مضيفة «لو كانت السعادة سهلة كانت كل الناس هتعملها»، موضحة أنَّ هناك دراسة أجرتها جامعة «هارفارد» مع عدد من الناس عن السعادة، واكتشفت أن السعادة في العطاء، وأن العطاء قد يشمل مجرد ابتسامتك في وجه من تقابله، وقد يكون العطاء في رحابة الصدر والكرم، معتبرة أن هذه الأشياء البسيطة موجودة في ديننا الإسلامي.

الانغلاق يسبب الاكتئاب

واستكملت: «لما بقرأ حاجة عن اليوجا أو علم النفس بلاقيها عندنا في الإسلام، والصدقة إنك تبتسم في وجه أخيك وده حتى على مستوى الطاقة»، مؤكدة أن العطاء هو السعادة وأن الناس تجهل كيفية الحصول على السعادة وأن ذلك سبب صعوبتها.

واعتبرت أنَّ الانغلاق وعدم الخروج من المنزل وعدم الاحتكاك بالناس يسبب الاكتئاب، ناصحة الجميع بأن «العلاقات المجتمعية مهمة حتى لو في مجتمع صغير وده عندنا في الإسلام، والمفروض إنك توصل لسابع جار ومش لازم تبقى مشهور وعارف كل الناس وكل الناس عارفاك، لكن على الأقل المحيط اللي أنت ساكن فيه».

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