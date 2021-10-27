أمينة خليل تعلن انفصالها عن خطيبها وتؤيد فكرة تجميد البويضات حال تأخر الزواج (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - حلت الفنانة أمينة خليل ضيفة على برنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي، وتحدثت عن عدد من الموضوعات المختلفة، بينها إعلان انفصالها عن خطيبها ورايها في تجميد البويضات والتنمر على السوشيال ميديا.

ونستعرض فى السطور التالية أبرز تصريحات أمينة خليل.

انفصالها عن خطيبها

كشفت الفنانة أمينة خليل عن انفصالها عن خطيبها، من خلال برنامج “كلمة أخيرة”.

وعن مواصفات شريك حياتها قالت الفنانة أمينة خليل، إن “هناك مواصفات مهمة في الرجل الذي سيكون شريك حياتي، ومنها أن نكون أصدقاء مقربين قبل الزواج”.

وأضافت أمينة خليل، خلال لقاء ببرنامج “كلمة أخيرة” عبر فضائية “أون”، أن الصداقة تكمل وهج الحب، مشيرة إلى أن الحب قد يهدأ، لكن الصداقة هي التي تستمر.

وتابعت: “لدي يقين دائما إن “ربنا شايللي الأحسن”، ولكن على الرغم من ذلك قد أصاب ببعض الضيق مثل أي شخص”.

موقفها من تجميد البويضات

وقالت أمينة خليل: “إنني مع فكرة تجميد بويضاتي حال تأخر الزواج”، مؤكدة: “فيه ناس مش فاهمين الفكرة وقضاء وقدر، والعلم وصَّلنا نعمل حاجة زي دي”.

تعرضها للتنمر

قالت الفنانة أمينة خليل، إنه لا بد من مواجهة ظاهرة التنمر بداية من المدارس، مؤكدة أنه لابد أن يكون هناك منهج يشرح للأطفال الآثار السيئة للتنمر وخطورته.

وأضافت أمينة خليل، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة أخيرة” عبر فضائية “أون”، أنه يجب على الطفل أن يعلم أن التنمر من الممكن أن يؤدي إلى الانتحار، مشيرة إلى أنه قد يمثل ضغطا نفسيا كبيرا على من يتنمر عليه.

وأكدت أمينة خليل، أنها تعرضت لمواقف تنمر كثيرة على السوشيال ميديا، وقالت: “تعرضت للتنمر كتير أوي على شكلي ولبسي وأفلامي وأعمالي، لأن بقى في سواد في العشر سنين الأخيرة بسبب السوشيال ميديا لأن المتابع بيدي نفسه الحق يتنمر عليكي لأنه مستخبي وراء الشاشة”.

وأشارت أمينة خليل إلى أنها تتابع وتقرأ جميع التعليقات للمتنمرين، قائلة: “بقرأ وبتابع بس بحرص، وأوجه رسالة للفتيات والفنانات لازم نقوى شوية ومش معنى حد يقلنا كلام سخيف لمجرد إننا مش ماشيين مع ذوقك”.

أدعم فكرة الاستقلال

قالت الفنانة أمينة خليل، إن دوري في مسلسل “ليه لا” خاص باستقلال الفتاة، وهو النموذج الذي سبب انزعاجا لوالدتها بشكل كبير في بادئ الأمر، لكنها تقبلته بعد ذلك.

وأضافت أمينة خليل، أنها لا تفضل استخدام لفظ “فيمنست” لكنها مهتمة في جميع أعمالها بأن تقدم شخصيات وأدوارا تهم السيدات.

وتابعت: “أتحدث مع والدتي 16 مرة يومياً، وأرد على اتصالاتها دائما، حتى لو كنت في عز التصوير، وبهتم بعلاقتي بيها وإننا أصحاب جدا، وبفضل أتصل بيها على طول”.

وقالت أمينة خليل: “أدعم فكرة الاستقلال، لكن بطرحها للنقاش ومش أي حد يعمل كده، ولا في أي سن؛ لأن مجتمعنا لا يسمح بذلك ومش هينفع نعمل زي بره”.

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