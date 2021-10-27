النجم محمد حماقي يُحيي حفلين يومي الجمعة والسبت المقبلين

يستعد النجم محمد حماقي لإحياء حفلين مع المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور يومي الجمعة والسبت المقبلين في جامعة الدلتا بالمنصورة والحفل الثاني في أحد الفنادق الكبري بالإسكندرية ومن المتوقع أن يشهد الحفللان حضورا جماهيريا كبيرا.
ويحتفل حماقي مع جمهوره بنجاح ألبومه الجديد "يافاتني" خلال الحفلين حيث يغني عددًا كبيرًا من أغاني الألبوم ويحمل الحفلان الكثير من المفاجآت حيث يعكف علي تحضيرها وليد منصور برفقة حماقي.
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