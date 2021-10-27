ننشر قائمة الترشيحات النهائية لجوائز النقاد للدراما العربية

أعلنت إدارة جوائز النقاد للدراما العربية ADCA النقاب عن الأعمال والممثلين المتأهلين للمرحلة النهائية من المنافسة، وهي المرحلة التي ستشهد المنافسة الأشرس حيث سيتم تقييمها من خلال لجنة منفصلة تسمى بـ"اللجنة الذهبية".

على الجانب الآخر بدأت لجنة جوائز النقاد للدراما العربية ADCA تقييم الأعمال الدرامية المصرية والعربية التي عرضت في الفترة من يناير 2021 حتى مارس 2021 سواء على الشاشات أو المنصات، ومن المقرر أن تستمر فترة التقييم حتى 10 نوفمبر المقبل، لتبدأ بعدها اللجنة في تقييم الأعمال التي عرضت في الفترة من سبتمبر 2021 حتى نوفمبر 2021، ويتأهل من كل موسم الثلاث الأعلى تقييما من كل فئة ويتم تأهيلهم للمرحلة النهائية، وهي المرحلة التي سيشارك فيها 9 متنافسين من كل فئة وسيتم اختيار الفائز منهم من خلال اللجنة الذهبية والتي ستتكون من 9 نقاد، وهي لجنة متغيرة كل دورة.

وجاءت قائمة المتأهلين للمرحلة النهائية كالتالي:

أفضل ممثل

كريم عبد العزيز- الاختيار2

محمد فراج- لعبة نيوتن

محمد ممدوح لعبة نيوتن

أفضل ممثلة

منى زكي- لعبة نيوتن

حنان مطاوع- القاهرة كابول

هند صبري- هجمة مرتدة

أفضل إخراج

تامر محسن لعبة نيوتن

بيتر ميمي الاختيار 2

حسام علي القاهرة كابول

أفضل سيناريو

مها الوزير- لعبة نيوتن

هاني سرحان الاختيار 2

عبد الرحيم كمال القاهرة كابول

أفضل أزياء

ليلى ماجد القاهرة كابول

خالد عزام لعبة نيوتن

مونيا فتح الباب الاختيار 2

أفضل مسلسل

لعبة نيوتن

الاختيار 2

القاهرة كابول

أفضل مسلسل كوميدي

نجيب زاهي زركش

خلي بالك من زيزي

أفضل دور كوميدي- ممثل

محمد ممدوح- خلي بالك من زيزي

محمد ثروت- فارس بلا جواز

أفضل دور كوميدي- ممثلة

أمينة خليل

أفضل ممثل دور ثان

سيد رجب- لعبة نيوتن

فتحي عبد الوهاب- القاهرة كابول

خالد الصاوي- القاهرة كابول

أفضل ممثلة دور ثان

سوسن بدر- بين السما والأرض

جميلة عوض- حرب أهلية

أروى جودة- حرب أهلية

أفضل وجه شاب

أدهم الشرقاوي -لعبة نيوتن

خالد أنور-هجمة مرتدة

معتز هشام -القاهرة كابول

أفضل وجه شاب- ممثلة

مايان السيد-لعبة نيوتن

آلاء سنان- لعبة نيوتن

مايان السيد- هجمة مرتدة

أفضل مسلسل غير مصري

2020

على صفيح ساخن

حارة القبة

أفضل ممثل في مسلسل غير مصري

قصي خولي- 2020

سلوم حداد- على صفيح ساخن

باسم ياخور- على صفيح ساخن

أفضل ممثلة في مسلسل غير مصري

نادين نجيم- 2020

سلافة معمار- حارة القبة

أمل بشوشة- على صفيح ساخن

أفضل تتر/ أغنية مسلسل

روحنا في إيدينا حمد سعد الاختيار 2

كل الكلام حب- مدحت صالح هجمة مرتدة

مدد يارب- حمادة هلال تتر بداية المداح

أفضل ديكور

أحمد فايز الاختيار 2

محمد أمين القاهرة كابول

خالد أمين- منى حامد نجيب زاهي زركش

أفضل كوافير

شريف الكومي- لعبة نيوتن

محمد حافظ- القاهرة كابول

محمود عبد المنعم- الاختيار2

أفضل مدير تصوير

محمود يوسف- لعبة نيوتن

حسين عسر - الاختيار2

محمد مختار- موسى

أفضل مكياج

زينب حسن- لعبة نيوتن

أحمد مصطفى - الاختيار 2

محمد عبد الحميد- القاهرة كابول

أفضل مهندس صوت

محمد الدالي- الاختيار2

جمعة عبد اللطيف- القاهرة كابول

أحمد جمال خليفة- لعبة نيوتن

أفضل موسيقى تصويرية

خالد الكمار- الإختيار 2

تامر كروان- لعبة نيوتن

خالد داغر- القاهرة كابول

أفضل مونتاج

أحمد حمدي الإختيار 2

عماد ماهر - لعبة نيوتن

أحمد حافظ- هجمة مرتدة

رانيا المنتصر بالله- بين السما والأرض