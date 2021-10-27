بعد إثارته للجدل في مهرجان الجونة.. فستان نجلاء بدر يغزو الأسواق الشعبية

ابو ظبي - احمد الجزار - حرص عدد كبير من المباعة في الأسواق الشعبية، على تقليد وبيع فستان الفنانة نجلاء بدر المثير للجدل، والذي ظهرت به في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة والتي انتهت منذ أيام.

وانتشرت نسخ من الفستان المثير للجدل بشكل كبير، ليلحق بفستان رانيا يوسف، الذي أثارت به الجدل عام 2019، غير أن البائعين عمدوا إلى تغطية الجزء العاري من الفستان بقماش قريب من لون البشرة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، وبائعو الملابس عبر الإنترنت، الفستان المقلد وتفاصيل ومكان شرائه، وبدأ سعر الفستان من 110 جنيهات، ووصل إلى 270 جنيها مصريا.

وشبه متابعون الفستان بأنه مثل لعبة الورق “الكوتشينة”، أو الكمامة التي جرى ارتداؤها في غير موضعها، وانتشر الفستان على نطاق واسع بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر حساب يسمى NaGwan MaHer صورة للفستان بأحد الأسواق الشعبية مصحوبا بتعليق: “فستان نجلاء بدر لحق ينتشر لما يتطلب أونلاين”.

وكانت الفنانة المصرية تعرضت لانتقادات واسعة بعد ظهورها في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة هذا الشهر بسبب جرأة الفستان.

وهو ما ردت عليه نجلاء بدر بأنها لم تقصد ذلك، بل حاولت عدم ارتداء فستان مفتوح ولافت للنظر، لأن فساتين السواريه عادة ما تكون مفتوحة، ويحاول الفنانون تقفيلها.

ويتميز الفستان المقلد بأنه غير كاشف للجسم، كما أن الخامات المستخدمة فيه رخيصة الثمن، وهو شبيه له، ولكن مع بعض الاختلافات البسيطة.

ويُذكر أن فستان نجلاء بدر أثار وقتها جدلًا واسعًا، واعتذرت عن الأمر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية “: “مش هلبسه تاني، وهرجعه، مش فاهمه في ايه. انا مش بتاعت ترندات السوشيال ميديا، وطول عمري بعيده عن الموضوعات دي، ومش بتاعت لفت النظر الموضوع اكبر مني وانا مش واحدة بتاعت استعراض”.

وأكملت: ” آسفة وماكنتش متخيلة أن يحصل كل ما حدث، وما كنتش عايزه أضايق حد”.

لم تكن هذه المرة الأولى، ولكن أيضًا عندما أثار فُستان رانيا يوسف الذي اشتهر ب”فستان البطانة” جدلًا واسعًا. شوهد بعدها مُباشرةً الفستان مُنتشرًا في الأسواق الشعبية ومُعلق عليه صورة رانيا بالفستان في المهرجان. وعلى الرغم من الانتقادات الواسعة التي طالت الفستان. إلا أن البائعين حينها أكدوا أن الطلب عليه كثيف.

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